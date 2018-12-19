В Совфеде оценили решение МВФ предоставить кредит Украине в размере $3,9 млрд

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утром в среду, 19 декабря, оценил решение МВФ предоставить Украине кредит в размере 3,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов будет предоставлен Украине в ближайшие дни.

Безпалько в беседе с RT отметил, что кардинально предоставление денег не изменит ситуацию на украинской территории. Более того, это еще сильнее подсадит Киев "на долговую иглу". По словам российского политика, Украине следует кардинально поменять свою внутреннюю и внешнюю политику, поскольку кредиты помогут только на некоторое время.

Богдан Безпалько не исключил, что транш позволит президенту Украины Петру Порошенко в его предвыборной кампании – он будет использовать этот факт как козырь.