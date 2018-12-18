В России начнут контролировать снятие наличных с карт иностранных банков

Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков. Теперь на законной основе можно анализировать финансовые потоки. Обязательному контролю будут подлежать только операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг.

Перечень иностранных государств будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

Цель этого закона - выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, - собщает РИА Новости.