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Эксперт рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины на нефть
17 декабря 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает ТАСС, в России ожидается снижение экспортной пошлины на нефть. По подсчётам Минфина, с 1 января она станет ниже на 46,1 долларов и составит 89 долларов за тонну.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины. Об этом пишет НСН.
«Экспортная пошлина с января сократится по двум причинам. В ней учитывается стоимость нефти на мировом рынке, а мы видели, что за ноябрь она существенно упала с 86 до 60 долларов за баррель. Экспортная пошлина снижается, потому что предполагается, что чем дороже нефть, тем больше государство себе денег забирает. Второй момент – с января продолжится налоговый манёвр в нефтяной отрасли. Сейчас государство в двух точках забирает у нефтяников деньги: когда её из-под земли достали (налог на добычу полезных ископаемых) и когда её вывозят, то платят экспортную пошлину. В 2018 году было принято решение всю нагрузку перенести на скважину, то есть всё изымать в виде налога на добычу полезных ископаемых, но переход будет постепенным», - пояснил эксперт.
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