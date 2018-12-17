Эксперт рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины на нефть

Как сообщает ТАСС, в России ожидается снижение экспортной пошлины на нефть. По подсчётам Минфина, с 1 января она станет ниже на 46,1 долларов и составит 89 долларов за тонну.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что поспособствует снижению экспортной пошлины. Об этом пишет НСН.

«Экспортная пошлина с января сократится по двум причинам. В ней учитывается стоимость нефти на мировом рынке, а мы видели, что за ноябрь она существенно упала с 86 до 60 долларов за баррель. Экспортная пошлина снижается, потому что предполагается, что чем дороже нефть, тем больше государство себе денег забирает. Второй момент – с января продолжится налоговый манёвр в нефтяной отрасли. Сейчас государство в двух точках забирает у нефтяников деньги: когда её из-под земли достали (налог на добычу полезных ископаемых) и когда её вывозят, то платят экспортную пошлину. В 2018 году было принято решение всю нагрузку перенести на скважину, то есть всё изымать в виде налога на добычу полезных ископаемых, но переход будет постепенным», - пояснил эксперт.