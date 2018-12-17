Киев: Евросоюз не дает Украине допуск на свой рынок

Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции украинского государства в свой внутренний рынок. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

Свое мнение он изложил в статье для издания "Зеркало недели". По его словам, Украина "раздражает" своих конкурентов потенциальными объемами экспорта на европейский рынок.

По вопросу промышленной продукции за последние годы Украина несколько раз отрапортовала о соответствии своего законодательства законодательству ЕС в сфере технического регулирования.

Однако, с заключением соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) между Евросоюзом и Украиной, с его точки зрения, "творятся какие-то чудеса".