Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых россиян
15 декабря 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок, касающиеся легализовавшихся самозанятых граждан государства.
По его мнению, отсутствие на некоторое время проверок налоговой, Роспотребнадзора и других контролирующих органов будет способствовать легализации самозанятых, передает РИА Новости.
"Для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… проверки не должны распространяться на такого рода бизнес", - сказал министр.
Стоит оговориться, что, по словам Силуанова, речь не идет о тех случаях, которые могут угрожать жизни и здоровью людей: "Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть", - подчеркнул он.