Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых россиян

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок, касающиеся легализовавшихся самозанятых граждан государства.

По его мнению, отсутствие на некоторое время проверок налоговой, Роспотребнадзора и других контролирующих органов будет способствовать легализации самозанятых, передает РИА Новости.

"Для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… проверки не должны распространяться на такого рода бизнес", - сказал министр.

Стоит оговориться, что, по словам Силуанова, речь не идет о тех случаях, которые могут угрожать жизни и здоровью людей: "Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть", - подчеркнул он.