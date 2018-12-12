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Инвестиции в основной капитал в Москве выросли почти на 6%
12 декабря 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Объем инвестиций в основной капитал в Москве за три квартала текущего года составил 1,2 трлн. рублей, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года.
При этом, по данным Мосгорстата, доля внебюджетных инвестиций с января по сентябрь 2018 года составила 73%, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.
«Промышленники и бизнесмены Москвы активно инвестируют в расширение производства и обновление оборудования. Увеличился объем инвестиций в транспортные средства, аппаратуру, а также в объекты интеллектуальной собственности. Сегодня Москва формирует оптимальную среду для развития производств, и мы можем говорить о новом этапе развития промышленности столицы», – подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
В структуре финансирования инвестиционной деятельности увеличилась доля собственных средств предпринимателей.Зачастую, сэкономить деньги и вложить их в развитие предприятиям удается при помощи налоговых льгот и субсидий, которые предоставляет Правительство Москвы.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, столица уделяет большое внимание повышению привлекательности инвестиций в промышленность и сектор высоких технологий.
«Растет уровень взаимного доверия между городом и бизнесом. Это, безусловно, является одним из факторов роста инвестиций в основной капитал и поддержания высокого уровня внебюджетных инвестиций. Мы видим, что инвесторы стали меньше использовать кредиты банков и бюджетные средства и все чаще отдают предпочтение собственным финансовым ресурсам при инвестировании», – прокомментировал он.
Одним из ведущих институтов взаимодействия с инвесторами является Городское агентство управления инвестициями. Агентство осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разрабатывает экономические и юридические условия проектов, в том числе реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, с учетом интересов города и инвесторов внедряет системные меры по улучшению
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