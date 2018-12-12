В столице России проходят «Дни Дальнего Востока»

В Москве завершился очередной этап «Дней Дальнего Востока». На Тверской площади с 3 по 9 декабря 11 регионов федерального округа представили свои продовольственные товары. Сахалинцы приехали на ярмарку с оригинальными кондитерскими изделиями и рыбной продукцией.

Полтонны деликатеса

Особым спросом пользовалась произведённая в островном регионе лососёвая икра. За несколько дней торговли было распродано 500 килограммов деликатеса, без которого многие россияне не представляют праздничный новогодний стол. Не обошли вниманием покупатели и сахалинские рыбные консервы. Всего было реализовано более 4600 банок.

В «Чайном доме» на ярмарке участники сахалинской делегации организовали продажу лучшей островной кондитерской продукции: конфет «Птичье молоко», трюфелей, мармелада с наполнителями из натурального сырья, сиропов из ягод, собранных на острове – брусники, красники и лимонника. Гостей потчевали горячим сбитнем с мёдом и таёжным сбором, безалкогольным глинтвейном, выпечкой, а также редкой для столицы экзотикой – корейскими паровыми пирожками пян­се.

Автор бренда «Сахалин рядом» Сергей Василенко предлагал покупателям подсвечники, свистульки из полимерной глины в виде нерпы, брелоки с национальным нивхским орнаментом и магниты из рыбьей кожи. Были представлены также термостаканы, кружки, открытки, магниты и часы.

­ Почти ничего про Сахалин покупатели не знают, ­ рассказал Сергей Василенко. – Но это не страшно. Мы рассказываем о наших достопримечательностях, говорим, что символизирует тот или иной рисунок на открытке или магните. Часто заходят бывшие сахалинцы, покупают что­-то на память о родном острове.

Некоторые гости ярмарки пожелали не только приобрести сувениры, но и научиться их делать своими руками. Для них были организованы мастер-­классы. Например, сахалинские умельцы научили жителей столицы работать с рыбьей кожей.

Открытый Сахалин

Рядом с сувенирной лавкой находился павильон Туристского информационного центра (ТИЦ), представители которого рассказывали гостям о том, как организовать путешествие в островной регион.

­ Людей интересует возможность посетить живописные места на Сахалине и Курилах, порыбачить, ­ отметил специалист ТИЦ Иван Сараев – Но мало кто представляет, как это сделать. Большинство думает, что для поездки на Сахалин нужно какое­-то специальное разрешение. Очень часто спрашивают: закрытая ли территория, надо ли пограничный контроль проходить? Естественно, мы подробно объясняем, как добраться до нашего региона, чем интересен тот или иной сезон, на какие достопримечательности островов стоит обратить внимание.

В музыкальной программе ярмарки Сахалинскую область представил фольклорный ансамбль «Радостея» с русскими народными песнями.

­ Дальневосточная ярмарка – это лишь одно из мероприятий «Дней Дальнего Востока», ­ рассказала директор департамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова ­ С 13 по 15 декабря в московском «Экспоцентре» состоится ряд интересных событий. Одно из них – ярмарка вакансий, на которой студенты и молодые специалисты смогут получить деловые предложения от ведущих предприятий дальневосточного региона. Здесь же можно будет узнать о мерах поддержки переселенцев.

Кроме того, в эти дни состоятся концерты с участием групп Дальнего Востока, а также гастрономический фестиваль.