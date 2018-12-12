По эффективности госрасходов Россия заняла 19-е место в рейтинге из 25-ти

Эксперты Высшей школы экономики составили рейтинг эффективности государственных расходов в 25 странах мира. В результате Россия заняла 19-е место между Турцией и Словакией.



Составители рейтинга опирались на экономические данные за шесть посткризисных лет - с 2010 по 2015 годы. Причём, в рейтинг попали не самые успешные страны Евросоюза и Азии. Для выявления лидеров использовались такие показатели, как детская смертность, продолжительность жизни, уровень коррупции, избыточность госрегулирования, качество судебной системы, защита прав собственности, расходы и др.



Россия проиграла остальным участникам рейтинга из-за неэффективных расходов на госуправление и здравоохранение. Лидирующие места в рейтинге занимают Индонезия, Таиланд и Индия. Ускорение инфляции и низкие темпы Роста экономики России в исследуемой шестилетке отбросили Россию так далеко к концу списка.



Исходя из статей российского бюджета на предстоящую трёхлетку, существенного увеличения расходов на образование и здравоохранение не предусматривается, значит, и позиции в рейтинге у России могут остаться прежними.



