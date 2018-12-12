Аграриев поддержат рублем

Одной из главных тем 16-й сессии ЗСК стала эффективность оказываемых сельскому хозяйству мер господдержки в рамках реализации профильной региональной программы. Данный вопрос неоднократно поднимался депутатами на совещаниях, заседаниях аграрного комитета и находится на постоянном контроле спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

В отрасли АПК положительная динамика наблюдается на протяжении последних десяти лет. Имеющийся у Краснодарского края сельскохозяйственный потенциал активно используется и развивается. При этом фермерам оказывается существенная помощь во всех сферах их деятельности - будь то выращивание пшеницы, строительство новых комплексов для содержания и воспроизводства молочного стада или культивирование чая.

Главным документом, по исполнению которого можно судить о действенности проводимой в регионе аграрной политики, является краевая госпрограмма по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции. Финансовая поддержка, которая оказывается в рамках ее реализации, способствует увеличению объемов выпускаемых местными производителями товаров. А также служит подспорьем обеспечению занятости людей, социальной и экономической защищенности сельского населения.

Более подробно с положением дел в отрасли депутатов ЗСК ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. По его словам, за последние несколько месяцев в действие введены новые площади теплиц, идет постоянное наращивание объемов фруктохранилищ.

Всего в 2018 году на господдержку регионального АПК предусмотрено более 5, 4 млрд рублей. На начало декабря освоение бюджетных средств составило 88, 3 процента от запланированной суммы. Растут и объемы производства сельхозпродукции. Показатели 10 месяцев этого года превышают прошлогодние на 310 млн рублей. Основные же деньги на поддержку кубанских аграриев предоставляются в ходе реализации действующей в рамках профильной сельхозпрограммы подпрограммы «Развитие отраслей АПК». В нее как раз и включены мероприятия по развитию садоводства, виноградарства, чаеводства, виноделия, животноводства и малых форм хозяйствования. На все это в 2018 году выделено свыше 4, 3 млрд рублей, из которых почти 2, 4 млрд - средства федерального бюджета.

Особого внимания заслуживает сегодня развитие именно животноводства. На этом сделал акцент и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, назвав отрасль приоритетной и отметив в ней значительный прогресс.

На компенсацию части понесенных затрат на содержание товарного маточного поголовья КРС специализированных мясных пород, на поддержку племенного животноводства, покупку молодняка, а также на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в этом году выделено в общей

сложности 1, 3 млрд рублей. Серьезное финансирование молочного направления, кстати, позволило стабилизировать численность животных и повысить надои за последние пять лет на 14 процентов. По-прежнему в приоритете на Кубани остается и господдержка малых форм хозяйствования, в том числе и в форме субсидий.

«Ход реализации профильной государственной программы мы поставили на особый контроль. Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве, мы должны видеть сегодня перспективы. Совместными усилиями мы хотим поддержать отрасль, имеющую первостепенное значение для нашего края. Мы не можем допустить, чтобы люди отказывались заниматься сельским хозяйством», - прокомментировал ситуацию Юрий Бурлачко по окончании сессии.

По итогам обсуждения парламентарии приняли постановление, в котором рекомендовали краевому Минсельхозу подготовить предложения по повышению результативности оказываемой фермерам помощи. Перед аграрным ведомством и министерством финансов региона поставили задачу увеличить объемы финансирования для роста продуктивности в молочном скотоводстве. Муниципалитетам депутаты посоветовали активизировать работу по привлечению фермеров к реализации мер господдержки.