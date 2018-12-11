ФНС России получила премию «Цифровые вершины»

За вклад в развитие информационных технологий в налоговом администрировании, а также в повышение качества предоставления государственных услуг гражданам Федеральная налоговая служба России получила награду на конкурсе «Цифровые вершины» в специальной номинации «Цифровое ведомство».



В рамках конкурса состоялась панельная дискуссия на тему «Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам: движение вместе?», в которой приняли участие руководитель ФНС России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Модератором выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау.



«Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, получать электронные услуги, не выходя из дома. Поэтому современному человеку покажется странным, если государство или город не будут предоставлять ему свои услуги так же комфортно, как и любые другие компании, предоставляющие цифровые услуги. Отсюда наши личные кабинеты и возможность платить налоги, лежа на диване. Если такой возможности у людей не будет, то нас просто не поймут», - отметил Михаил Мишустин.



Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что цифровизация позволяет не только упростить взаимодействие граждан с Налоговой службой, но и не повышать налоговую нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.



В последние годы ФНС России уделяет свое основное внимание внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование. Создана мощная технологическая база, развиваются электронные сервисы, которые позволяют налогоплательщикам практически все вопросы с налоговой решать удаленно. Благодаря системам АСК НДС и АСК ККТ в несколько раз сократилось количество налоговых проверок.



Участники дискуссии также обсудили будущее цифровых технологий в госуправлении. "В ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации. Цифровые технологии сделают выполнение требований налогового законодательства частью естественной среды налогоплательщика, а налоговое администрирование станет почти незаметными. Повышение объемов информационных потоков приведет мир к полной финансовой прозрачности и этому нет альтернативы», - подчеркнул глава Налоговой службы.



«Цифровые вершины» - это первая национальная награда в области IT, цель которой популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев. Конкурс проходит при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, РАНХиГС, Департамента информационных технологий Москвы, Фонда «Сколково».



