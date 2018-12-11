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Передовые технологии сахарной индустрии

11 декабря 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Передовые технологии сахарной индустрии

Внедрение инновационных технологий в свеклосахарное производство и решение задач импортозамещения сахарной продукции депутаты обсудили на собрании фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте. Его провел руководитель фракции, спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В работе принял участие заместитель главы края Алексей Копайгородский.

Развитие свеклосахарного производства рассмотрели на примере работы предприятия «Успенский сахарник». Почти 18 лет его возглавляет член фракции «Единой России» в ЗСК, член комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Шатохин.

Докладывая по вопросу повестки дня, он отметил, что сегодня Успенский сахарный завод является многоотраслевым предприятием с мощностью переработки 1,5 млн. тонн свеклы в год, развитым растениеводством и высокопродуктивным животноводством. Среди мер по успешному выращиванию сахарной свеклы генеральный директор предприятия назвал внедрение системы параллельного вождения, автопилотов GPS, приборов контроля топлива, что, по его словам, позволяет не только оптимизировать расход семян, минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты, но и благодаря круглосуточной работе современной техники значительно повысить производительность труда и в оптимальные сроки проводить агротехнические операции. По итогам прошлого года «Успенский сахарник» произвел 212,8 тысячи тонн сахара, – это лучший показатель не только на Кубани, но и в России. Получение прибыли, своевременное и в полном объеме перечисление налогов во все уровни бюджетов, стабильная выплата зарплаты большому коллективу, а также помощь Успенскому району в благоустройстве территории, ремонте и строительстве социальных объектов – это те главные мотиваторы работы, которые подстегивают ведущее предприятие свеклосахарной отрасли региона уверенно идти вперед.

С этим согласен председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Среди депутатов ЗСК много руководителей, опыт и знания которых позволяют нам принимать выверенные и нужные людям решения. Отрадно, что бюджетообразующее предприятие «Успенский сахарник» несет на себе большую социальную нагрузку, поэтому мы будет и в дальнейшем распространять положительную практику организации работы таких производств», – отметил Юрий Бурлачко.

По данному вопросу члены фракции приняли решение.

Также на собрании фракции утвердили график приема граждан депутатами ЗСК – членами партийной фракции в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на первое полугодие 2019 года. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗСК, первый вице-спикер кубанского парламента Николай Гриценко обратил внимание на недопустимость снятия с контроля вопросов, на которые даны промежуточные ответы.

«Единая Россия» – партия реальных дел. И этому принципу мы будем следовать в работе всегда», – подчеркнул Николай Гриценко.

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