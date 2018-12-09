Bloomberg поставило экономику России на второе место

В рейтинге стран с развивающейся экономикой американского агентства Bloomberg Россия поднялась на пять позиций вверх и оказалась на втором месте. Составители рейтинга принимали в расчёт такие показатели, как рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций.

Суммарно Россия набрала 2,36 балла и позволила обогнать себя только Малайзии с результатом в 2,55 балла. Замыкает тройку лидеров Китай (1,39 балла). В пятёрку лидеров стран с развивающейся экономикой агентство Bloomberg также включило Филиппины и Колумбию.