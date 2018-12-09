О цифровизации ретейла: «Мы должны знать весь путь товара с поля до прилавка»

Россия в кратчайшие сроки стала мировым лидером по цифровизации контроля за соблюдением ПДД. На очереди – захват лидерских позиций в единой системе маркировки товаров и цифровизация ретейла.

Таких систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, как в России, нет больше нигде в мире, отмечается в прессе. Теперь, очевидно, российское правительство озадачено переводом ретейла на цифровые рельсы. Со следующего года начнут маркировать каждую единицу товара категорий «табачная продукция», «шины», «парфюмерия», «постельное белье», «одежда», «обувь». Это будет происходить аналогично уже введенной единой системе маркировки алкоголя (ЕГАИС).

В целях ускорения процесса цифровизации и увеличения доли безналичных платежей в ретейле также принято решение со следующего года снизить банковские комиссии за эквайринг. К чему приведет желание правительства «знать весь путь товара с поля до прилавка»?

Во-первых, к неизбежному росту цен на товары указанных групп. Во-вторых, к дискомфорту потребителя. Например, покупатели парфюмерии останутся без пробников: поскольку их учет в единой системе невозможен, было принято решение отказаться от них вовсе. Мнение потребителей в расчет попросту не берется.

Снижение банковских комиссий – новость, конечно, позитивная, но не стоит рассчитывать, что оно приведет к снижению цен. Кроме того, пострадают кэшбек-программы банков и программы лояльности магазинов, существующие во многом благодаря как раз этим комиссиям, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».