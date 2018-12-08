Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал главные риски для российской экономики в настоящее время.

Выступая в кулуарах Общероссийского гражданского форума, Кудрин высказал свою позицию о том, что цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются главными рисками российской экономики в ближайшие годы.

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Глава Счетной палаты подчеркнул, что достигнутая договоренность о снижении добычи нефти - это временное решение и временная стабилизация цен, - передает ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что никогда не был сторонником участия в этих соглашениях. "Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке", - пояснил глава Счётной палаты.

Кудрин поделился мнением о соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.