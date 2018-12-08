Министр экономического развития России Максим Орешкин уточнил прогноз по инфляции на конец 2018 года. По словам главы Минэкономразвития, к концу текущего года инфляция превысит ранее прогнозированную отметку в 3,4% и дойдёт до значения в 3,9-4%.

В кулуарах съезда "Единой России" отметил, что рост цен на овощи заметно сказался на увеличении показателя инфляции в стране, - передает ТАСС.

"Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим. Да, будет, конечно же, эффект от НДС в начале следующего года - он абсолютно ожидаем, он будет носить краткосрочный характер. Пока базовая инфляция устойчиво находится на уровне 4% и даже чуть ниже", - прокоментировал ситуацию Орешкин.

По информации Росстата, инфляция в прошлом месяце увеличина свой рост на 0,1% по сравнению с октябрём текущего года. При этом повышение цен в ноябре увеличилось на 0,3%. В сравнении с прошлогодними показателями, рост инфляции за 2018 год составил 1,5%.