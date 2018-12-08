Эксперт: Российская экономика вряд ли вырастет к 2020 году на 2%

Дмитрий Медведев хорошо оценил экономические итоги. Как передает ТАСС, об этом премьер-министр сообщил в ходе интервью пяти российским телеканалам.

Так, экономист Сергей Хестанов назвал оценку премьер-министра маловероятной, пишет НСН.

«Чисто теоретически, если мы будем наблюдать большой темп роста цен на нефть, то потенциально мы можем показать рост экономики в 2%. Однако на практике этот сценарий стоит рассматривать как крайне маловероятный», — отметил специалист.