Эксперт: Российская экономика вряд ли вырастет к 2020 году на 2%
8 декабря 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Медведев хорошо оценил экономические итоги. Как передает ТАСС, об этом премьер-министр сообщил в ходе интервью пяти российским телеканалам.
Так, экономист Сергей Хестанов назвал оценку премьер-министра маловероятной, пишет НСН.
«Чисто теоретически, если мы будем наблюдать большой темп роста цен на нефть, то потенциально мы можем показать рост экономики в 2%. Однако на практике этот сценарий стоит рассматривать как крайне маловероятный», — отметил специалист.