В Минфине заявили, что налоговую нагрузку в России не будут повышать 6 лет

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов утром в субботу, 8 декабря, заявил, что правительство страны в ближайшие шесть лет не планирует увеличивать налоговую нагрузку на бизнес.

Глава ведомства также отметил, что внутри налоговой системы при этом будет проведена определенная настройка, передает сегодня ТАСС.

Антон Силуанов в рамках своего выступления на съезде партии "Единая Россия" отметил, что Минфин видит необходимость стимулировать некоторые решения, требующие поддержки, при помощи налогов. Он выразил уверенность в том, что за шестилетний период подобные стимулирующие способы будут найдены.