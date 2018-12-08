В России резко упали цены на красную икру
8 декабря 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
В декабре этого года цены на красную икру снизились вдвое. Об этом сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.
"Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн", - цитирует Шестакова РИА Новости.
Он также отметил, что такой рекордный улов стал возможен благодаря усилиям органов по рыбоохране в России, добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности.