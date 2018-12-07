ЦБ раздал советы банкам на случай отключения от Visa и MasterCard

Центробанк озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами Visa и MasterCard не напрямую, а через банк-партнер. ЦБ разослал малым банкам письмо с рекомендацией найти запасного партнера по обслуживанию карт.

Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, - пишет газета "Ведомости".

В разосланном операторам платежных систем и банкам письме говорится, что косвенным участникам платежных систем рекомендуется заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.