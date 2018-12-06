Центробанк сегодня аннулировал лицензии у трех банков

Сегодня Центробанк аннулировал лицензии у трех банков из пятой сотни по размеру активов в российской банковской системе. В двух случаях из трех случаях решение связано с добровольной ликвидацией банков.

Лицензии в связи с добровольной ликвидацией аннулированы у Экономикс-банка, зарегистрированного в Москве, принадлежащего бизнесмену Натану Гадаеву, АО КБ Златкомбанк и CDB Bank, зарегистрированного в Краснодаре, принадлежащего Кипрскому банку развития. В случае с АО КБ Златкомбанк регулятор обнаружил множественные нарушения.

Все три банка, чьи лицензии сегодня были аннулированы регулятором, являются участниками системы страхования вкладов. По данным на начало ноября, Златкомбанк занимал 405-е место, Экономикс-банк - 424-е место, а CDB Bank – 469-у место по размерам активов в российской банковской системе. Согласно предоставленной Центробанку отчетности, банки располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, сообщают «Ведомости».