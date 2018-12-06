Кого из россиян ждет премия по итогам года?
6 декабря 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство работодателей (порядка 58%) не планируют выдавать своим сотрудникам премии по итогам работы за год. К такой безрадостной для россиян статистике привел недавно проведенный опрос.
Как сообщает ТАСС, при этом 24% - дадут премии только некоторым категориям сотрудников, а 18% компаний "будут премировать всех своих сотрудников", значится в результатах опроса.
Кроме того, отмечается, что наиболее "щедрыми" среди 300 работодателей из всех регионов России оказались боссы из сферы IT, а самыми скупыми - в сфере недвижимости и строительства.