После ухода российского бизнеса Украина повторит судьбу Прибалтики. Так считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Комментируя слова экс-депутата Рады Анны Герман, эксперт сказал, что их можно трезвыми или здравомыслящими, а точнее подходит определение "очевидные" - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Последствия политики режима украиского президента Петра Порошенко за пять лет известны: катастрофическое падение реальных доходов населения, снижение долларового ВВП в сравнении с 2013 годом почти вдвое, резкий рост цен на услуги ЖКХ для населения и бизнеса, массовое закрытие промышленных предприятий и обнищание фермерских хозяйств.

Анна Герман заявила, что уход российских компаний из Украины обернется для граждан страны потерей рабочих мест.

Генрокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам России персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры". Он призвал к блокировке активов российских представителей в Украине. Глава украинского МИД Павел Климкин ранее объявил о разрыве около 40 договоров с Россией.

По мнению Владимира Жарихина, полное вытеснение российского бизнеса с Украины приведет к тому, что в конечном итоге страна вообще потеряет промышленность, перейдя на примитивную аграрную экономику.

Эксперт подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония своим примером уже доказали, что навязанный антироссийский курс грозит серьезный упадком промышленности и экономики, граждане покидают стран в поисках работы, а в результате население ополовинивается.

Наиболее квалифицированные и трудоспособные жители стран выезжают в более благополучные государства, остаются в основном сельские жители, неквалифицированные работники, нетрудоспособные люди, чиновники и силовики.