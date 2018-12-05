ЦБ предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке

Банк России предложил разрешить заемщикам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях. Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации рассказал, что стандарт ипотеки может быть изменен.

ЦБ предлагает включить опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту. Швецова пояснил: статистика показывает, что люди в возрасте до 30-35 лет гораздо чаще стали менять место работы по разным с обстоятельствам.

Он отметил, что не всегда работники просто желают поменять работу, а вынуждают обстоятельства, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу.

По словам Швецова, в течение трех-шести месяцев человек гарантированно находит работу. Но когда заемщик не работал, с денежными средствами могли быть трудности. Бывают случаи, когда взявший ипотеку человек заболевает на продолжительный срок, тоже возникают трудности с деньгами. «Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион», — добавил он.

Швецов заверил, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, - передает РИА Новости.

ЦБ не будет относить кредит к просроченному, поскольку по факту произошло использование опциона. Предлагают разрешить использовать опцион один раз.