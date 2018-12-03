Власти Катара признались, что им нелегко далось решение о выходе из ОПЕК

Госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби днем в понедельник, 3 декабря, признался, что решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти далось руководству страны нелегко.

Катар, как напомнил Саад бен Шрида аль-Кааби, в течение 57 лет состоял в ОПЕК, поэтому выход из нее стал для страны непростым шагом. Однако, по его словам, влияние государства в данной организации с учетом весьма небольших объемов добычи нефти являлось незначительным и вряд ли изменит ситуацию в ОПЕК в той или иной мере, передает РИА "Новости".

Госминистр энергетики Катара также отметил, что в скором времени направится на заседание Организации стран-экспортеров нефти в Вену, чтобы анонсировать данное решение.