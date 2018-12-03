ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РФ

На российскую территорию стало поступать на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее. Зафиксировано 56 тысяч тонн, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Большую часть запрещенных товаров составляют продукты, в настоящий момент находящиеся под эмбарго, сообщили в пресс-службе российской таможни, передает газета "Известия".

Эксперты связали рост числа случаев нелегально импортированной продукции с привлекательностью рынка и возможностью заниматься нелегальным ввозом товаров в страну.

Как отмечается, чаще всего пытаются ввезти в Российскую Федерацию яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры, а также куриное мясо.