Катар принял решение выйти из ОПЕК

В понедельник, 3 декабря, стало известно, что Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти. Об этом сообщил ранее госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

Согласно последней информации, Катар выйдет из ОПЕК с 1 января будущего года, сегодня об этом будет проинформирована организация. Министр отметил, что страна намерена сосредоточиться на добыче газа, а также производить сжиженный природный газ, передает РИА "Новости".

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти – это международное межправительственное объединение, которое было создано нефтедобывающими государствами с целью контроля квот добычи "черного золота".