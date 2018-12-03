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Катар принял решение выйти из ОПЕК
3 декабря 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 3 декабря, стало известно, что Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти. Об этом сообщил ранее госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.
Согласно последней информации, Катар выйдет из ОПЕК с 1 января будущего года, сегодня об этом будет проинформирована организация. Министр отметил, что страна намерена сосредоточиться на добыче газа, а также производить сжиженный природный газ, передает РИА "Новости".
Напомним, Организация стран-экспортеров нефти – это международное межправительственное объединение, которое было создано нефтедобывающими государствами с целью контроля квот добычи "черного золота".
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