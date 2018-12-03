Трамп: Китай готов снизить пошлины на автомобили из США

Президент США Дональд Трамп сделал в минувшее воскресенье, 2 декабря, важное заявление. По словам политика, власти Китая согласились "снизить и вовсе отменить" пошлины на автомобили из США.

На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп подчеркнул, что в настоящий момент пошлины составляют 40 процентов, однако скоро их не будет.

Напомним, весной между США и Китаем началась торговая война. Вашингтон вводил торговые пошлины, а Пекин отвечал на них. Американская сторона недовольна существенным дисбалансом между странами, который достигает 500 млрд долларов в пользу Китая.