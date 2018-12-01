ОПЕК призывает сократить добычу нефти

Комитет ОПЕК призвал сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки по отношению к уровню октября текущего года. Это предлагается сделать для того, чтобы избежать чрезмерного предложения.

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Подчеркивается, что рекомендации комиссии не обязательно исполнять – впоследствии министры комитета ОПЕК+ чаще принимают принципиально иное решение. Однако, как уточняет агентство Bloomberg, сообщение о перенасыщенности рынка свидетельствует о том, что картель пытается создать базу для сокращения добычи "черного золота".

Напомним, в октябре 2018 года добыча нефти странами-экспортерами нефти составила в сутки 32,9 миллиона баррелей.