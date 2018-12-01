Патриотическая экономика: путь к технологическому лидерству России

Одним из приоритетных для российской экономики направлений в эпоху кризиса и все возрастающего санкционного давления со стороны Запада стало системное развитие высокотехнологичной промышленности.

Как показывает мировая практика, только такой подход способен обеспечить не только импортозамещение, но и построение сильной инновационной экономики. Особенно важным это является в свете падения цен на углеводороды, экспорт которых столь долго был основной статьей доходов российского бюджета.

Но, уже встав на путь развития высокотехнологичных отраслей, Россия столкнулась с целым рядом препятствий, ставших следствием глубокой инерционности прежней модели ресурсной экономики. Среди таких препятствий – по-прежнему крайне низкий процент внедряемых инноваций, отсутствие стабильных коммуникаций между инноваторами и производителями, крайне устаревшая производственная база машиностроительной и точной отраслей промышленности, низкий престиж работы в сфере производства, недостаточный спрос на российскую продукцию на внутреннем и внешнем рынках и т.д. Если в прежние «тучные» годы мы могли лишь обсуждать эти проблемы на экспертном и отраслевом уровнях, то сегодня у нас нет такой роскоши как время на долгие дискуссии. Крайне обострившаяся экономическая ситуация требует незамедлительных действий как от государства, так и от производителей, участников рынка и всего общества.

Своевременное решение столь масштабных проблем невозможно достичь локальными мерами. Для этого нам требуется кардинальное изменение самой экономической модели. Только такой шаг позволит охватить все уровни экономики, ориентируя их на участие в процессах создания, реализации и потребления российской инновационной продукции. В одном из прежних исследований я упоминал о подобной экономической модели, дав ей наименование «патриотическая экономика»[1]. Патриотическая экономика – модель экономического развития, основанная на консолидации усилий государства, промышленности, бизнеса и общества, направленных на достижение технологического лидерства в условиях жестких ресурсных ограничений. Мною вполне осознанно было выбрано слово «патриотическая» в отношении данной экономической модели, поскольку именно патриотизм является той высшей мерой самоотверженности личности и общества, которая неоднократно обеспечивала победу России в жесточайших исторических испытаниях. В основе патриотизма должна лежать ответственность, недостаток которой стал причиной инерционности экономики, когда различные ее участники стремились, по возможности, устраниться от непосредственного решения действительно острых проблем. И, в сложившейся ситуации, кратчайший путь к их решению – это четкая и однозначная ответственность отдельных участников инновационно-инвестиционной деятельности за реализацию собственных функций.

Важнейшую работу по импортозамещению выполняют сами высокотехнологичные предприятия, основной задачей которых является комплексная автоматизация производства на основе технологий «Индустрии 4.0», включая цифровизацию технологических процессов, внедрение систем искусственного интеллекта и современной робототехники, создание гибких и открытых структур с возможностью объединения в кластеры. Отдельной задачей в масштабах отраслей является создание собственной элементной базы. Совершенно недопустимы ситуации, когда в проектах по созданию инновационной техники используется значительная доля зарубежной элементной базы: запрет на поставки данных компонентов в Россию в этом случае приведет к коллапсу ее производства.

Со стороны государства необходимо прямое участие в создании и развитии стратегических высокотехнологичных предприятий, в рамках которого стимулирование и поддержка должно сочетаться с жестким контролем ответственности самих производителей. Отсутствие такого контроля приводило к печальным последствиям даже в последние годы. В качестве примера можно привести знаменитый проект по созданию 27 пилотных инновационных территориальных кластеров, реализованный в 2012-м году. Как показала практика, спустя 6 лет часть из них, к сожалению, осталась на уровне разрозненных предприятий и компаний. Тем самым был потерян ценный синергетический эффект, ради которого, они, собственно, и создавались. Разобщенность между участниками кластера, нежелание вкладывать в его создание собственные силы и средства, отсутствие стратегического мышления – вот те причины их неэффективности, которых можно было избежать в случае изначально установленного прямого и жесткого контроля за деятельностью кластеров.

Подводя итог, я хочу подчеркнуть, что даже самые современные технологии и оборудование, интеллектуальные системы и алгоритмы сами по себе являются лишь инструментами в руках профессионалов, от которых и зависит – станут ли они элементами эффективного высокотехнологичного производства? Для того, чтобы получить однозначный утвердительный ответ на этот вопрос, нам требуется на общеэкономическом уровне ввести меру персональной ответственности как принципиальный критерий профпригодности для тех, в чьи задачи входит формирование и управление высокотехнологичными предприятиями и кластерами. Только такой директивный подход позволит России раскрыть реальный инновационный потенциал и войти в число мировых технологических лидеров.