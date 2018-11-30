Из бюджета России выделили более 2 миллиардов рублей на аэропорт в Челябинске

Главгосэкспертиза обнародовала согласованную проектно-сметную документацию на второй этап реконструкции аэропорта Баландино в Челябинске. Общая сумма работ, которые запланированы на площади свыше 236 тысяч квадратных метров, потребует более двух миллиардов рублей из бюджета страны.

Средства будут выделены уже в следующем году, работы закончатся как раз к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые намечены в Челябинске на 2020 год. Такое решение принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что глава Южного Урала Борис дубровский неоднократно подчеркивал важность реконструкции челябинского аэропорта. Благодаря новой технике, освещению, рулежным дорожкам и системам связи Челябинск сможет принимать самолеты даже в самых неблагоприятных метеоусловиях.

Общая цифра вложений из бюджета страны равна 2 миллиардам 32 миллионам 200 тысячам рублей.

На фото - старое здание аэропорта.