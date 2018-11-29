МФЦ для бизнеса в Челябинске поручится за предпринимателей

Уникальная возможность получить поручительство для развития своего бизнеса появилась у предпринимателей Челябинской области.

В МФЦ «Территория Бизнеса» расскажут новичкам, как оформить все необходимые документы, помогут получить кредиты по ставке от 0.5 до 1.5 процентов (действует только до конца текущего года), а также поручатся при необходимости кредита, займа или лизинга.

Очередей нет, в 10 окнах бизнесменов ждут узкие специалисты, которые работают абсолютно бесплатно. Как уточнил глава Минэконома Южного Урала Сергей Смольников, поручительства по кредитам – один из самых эффективных инструментов поддержки предпринимателей.

- Уверен, что благодаря снижению процентной ставки, воспользоваться такой поддержкой решится гораздо больше компаний, - подчеркнул министр. - Это приведёт к тому, что на Южном Урале будет воплощено больше интересных и значимых проектов, чем могло бы. При этом, варьируя процентной ставкой, мы подстёгиваем к развитию именно те направления бизнеса, которые поручил развивать глава региона Борис дубровский.

Центр предоставления гарантий выдает поручительства малому и среднему бизнесу по лизингу, кредитам, займам, банковским гарантиям на сумму до 25 миллионов рублей. На сегодняшний день МФЦ для бизнеса заключили партнерские договоры с 25 финансовыми организациями области.