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Рынок криптовалют ждет участь нелегального бизнеса, заявляют эксперты
29 ноября 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Последняя редакция проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» предполагает полный контроль Центробанка за всеми этапами выпуска и обращения цифровых активов в России.
Из последней редакции законопроекта о регулировании рынка криптовалют в России полностью исключены вопросы майнинга и обращения существующих криптовалют. Первая редакция законопроекта была опубликована Минфином РФ 25 января 2018 года. До конца текущего года Госдума планирует рассмотреть во втором чтении документ, регулирующий финансовые отношения в криптосфере.
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) выступила с критикой существующего законопроекта и предложила свой вариант документа, разработанный думской экспертной рабочей группой. Эксперты считают, что отсылка в регулировании криптовалют к нормативным актам ЦБ на практике будет означать исключение криптовалюты из российского правового поля. В Госдуме на это ответили, что сейчас стоит задача «принять закон в том виде, в каком он подготовлен», а предложения экспертов будут приняты к рассмотрению уже в следующем году.
В случае принятия этого закона в текущей редакции майнинг и рынок ICO в России неизбежно получит статус нелегального бизнеса. И государство будет держать этот бизнес под контролем, поскольку каждая транзакция в криптовалюте оставляет цифровые следы. Некоторые страны мира могут попытаться заработать на крипте, либерализовав локальный рынок, но в перспективе столкнутся с таким же давлением, какое оказывалось на офшорный бизнес. Популярность новых проектов и технологий на крипторынке вряд ли сравнится с хайпом вокруг биткойна на его пике, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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