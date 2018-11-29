Аналитики полагают, что встреча Трампа и Путина ослабит доллар

Аналитики полагают, что грядущая встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине может привести к ослаблению доллара.

Не исключено, что беседа политиков будет иметь весьма позитивные последствия для российской валюты и при этом ослабит доллар до 66,2-66,3 рубля. Специалисты, однако, не исключают, что если встреча Путина и Трампа не состоится, инвесторы могут испугаться очередных санкций. В этом случае доллар может вырасти в цене до 69-70 рублей, передает РИА "Новости".

Напомним, разговор президентов США и России запланирован на грядущую субботу, 1 декабря. Предполагается, что встреча будет длиться более двух часов.