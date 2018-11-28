Владимир Путин пообещал рост пенсий в РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пенсиями в государстве. Выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет", он пообещал, что размер выплат будет расти.

По словам главы государства, инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления, а все вопросы, связанные с пенсиями, можно обсуждать с правительством и Центробанком РФ, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что пенсии в стране будут расти. Он назвал этот вопрос "решенным" и добавил, что ведется активная работа, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают накопления.