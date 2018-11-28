Новое производство будет построено на Кунашире

На курильском острове Кунашир в Сахалинской области создаётся высокотехнологичное производство по глубокой переработке рыбы стоимостью более миллиарда рублей.

Мука и жир

В Южно­-Курильск на борту теплохода «Нерей» прибыла партия груза – 66 40­футовых контейнеров и шесть негабаритных мест. Изготовленное в Таиланде оборудование станет основой современного цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира.

Курильские острова расположены в богатом районе Мирового океана, обладающем огромными запасами многих видов рыб, а также беспозвоночных и водорослей. Поэтому основная отрасль промышленности на островах – добыча и переработка водных биологических ресурсов. В настоящее время одно из старейших предприятий Сахалинской области – Южно­-Курильский рыбокомбинат ­ создаёт на Кунашире новое современное производство, которое будет выпускать рыбий жир и рыбную муку. Общий утвержденный объём инвестиций – 1,083 миллиарда рублей. Поддержку проекту оказал региональный институт развития – созданная островными властями Корпорация развития Сахалинской области. Акционерное общество на льготных условиях профинансировало изготовление в Таиланде высокотехнологичного оборудования для двух производственных линий. В пиковый период они способны перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки.

Пока оборудование изготавливали и везли морским путём, на Кунашире строилось помещение будущего цеха.

­ После завершения таможенных формальностей прибывший груз поступит на склад, ­ рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно­-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков – Далее приступим к поэтапному монтажу оборудования. Одновременно будем достраивать здание цеха. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года.

Экономика и социум

­ Проект очень перспективный, ­ уверен заместитель председателя регионального правительства, председатель совета директоров Корпорации развития Сахалинской области Алексей Белик. – Подходящее для переработки сырьё на Южных Курилах имеется в избытке. При этом в России и за рубежом существует большой спрос на конечную продукцию будущего цеха. Рыбий жир и рыбная мука широко используются при изготовлении кормов как для сельскохозяйственных животных, так и для рыб в аквакультуре. С выходом нового производства на полную мощность в 2021 году ежегодный вклад предприятия в валовой региональный продукт вырастет до 1,7 миллиарда рублей. Поступление налогов в бюджет региона увеличится до 92 миллионов рублей.

Проект имеет не только экономическое значение, считают в правительстве Сахалинской области. В нём присутствует важная социальная составляющая. Запуск нового производства создаст 46 новых рабочих мест. Значение этого события для острова Кунашир, где проживает всего около восьми тысяч человек, а количество потенциальных работодателей ограничено, трудно переоценить.

Создание нового современного производства на Южных Курилах ведётся в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2018 года, глава государства заявил, что развитие Дальнего Востока для руководства страны является безусловным приоритетом. Это последовательная и долгосрочная политика. Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу. В этом есть мощный ресурс для достижения стратегических целей, необходимых для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан, сказал президент.