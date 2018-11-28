В Сахалинской области подвели итоги лососёвой путины 2018 года

Традиционно в конце осени итоги лососёвой путины подводят в разных регионах Дальнего Востока, в том числе и в Сахалинской области. К концу октября рыбаки островного региона добыли свыше 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет – более 85,5 тысячи тонн.

Подробнее об этом рассказывает заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области, начальник управления водных биологических ресурсов и флота Сергей Ом.

Рекордные показатели

­ Оправдался ли прогноз по лососёвой путине в этом году?

­ В целом путина в Сахалинской области удалась. Несмотря на первоначальный прогноз рыбохозяйственной науки по всем видам тихоокеанских лососей порядка 90 тысяч тонн, добыча составила свыше 120 тысяч тонн.

За период прохождения путины несколько раз принимались решения об увеличении объёма вылова как горбуши, так и кеты, нерки и кижуча. Так что можно сказать, итоговый результат превысил все самые смелые ожидания. За исключением того, что опять, как и в предыдущие годы, южные районы восточного Сахалина остались без рыбы. Лососёвые опять были на севере Сахалина и Курильских островах.

Учёные считают, что это происходит из-­за изменения гидрологической обстановки на Дальнем Востоке. Мы все можем наблюдать, что в последнее время погода меняется, в том числе и на море, и это одна из причин того, что вот уже несколько лет рыба уходит на север. В Сахалинской области добыто 83 тысячи тонн горбуши и свыше 36 тысяч тонн кеты. Больше всего рыбы поймали в Охинском, Ногликском, Смирныховском районах и в северной части Поронайского района, это участок побережья выше мыса Терпения. На Курилах очень хорошие результаты дал остров Итуруп – 32 тысячи тонн горбуши.

­ Не было негативных моментов из­-за того, что рыбы много?

­ Нет, по сравнению с ситуацией на Камчатке, где рыбаки с трудом справлялись с большим потоком лосося, у нас всю рыбу добыли и нормально переработали, никаких эксцессов не было.

Флот обновляется

­ Куда идёт рыба после того, как её поймали?

­ В основном лосося морозят, он идёт как за границу, так и на материковую часть России. А на Сахалине из этой рыбы делают консервы, коптят, солят, сушат, изготавливая, например, пивные наборы и так называемые рыбные чипсы из горбуши.

­ Сахалину хватает той рыбы, которая остаётся?

­ Да, сахалинцы потребляют не более пяти тысяч тонн в год рыбы всех видов: мороженая горбуша у нас лежит от сезона до сезона, особо­-то в магазине её не покупают.

­ У нас достаточно мощностей рыбоперерабатывающих заводов?

­ Более чем. У нас суммарные проектные мощности таких предприятий свыше трёх миллионов тонн. Это то, что они способны перерабатывать, реально в год мы перерабатываем порядка 700 тысяч тонн, так что Сахалинская область способна справиться с любым подходом лососёвых.

­ Насколько у нас современные рыбодобывающие траулеры, хорошо ли они оснащены?

­ Сейчас в мире появилось новое поколение рыбодобывающих судов – они более быстрые, мощные, с вместительными трюмами. У нас в основном флот старый, но предприятия, которые занимаются промыслом, по мере сил суда модернизируют, устанавливают на них новую рыбопромысловую, навигационную аппаратуру для безопасности мореплавания. Исключение составляют те суда, которые мы приобретаем за границей, они более современные, их пока не так много, но постепенно рыболовецкий флот на Сахалине обновляется.

­ Браконьеры сильно влияют на количество пойманной рыбы?

­ Конечно, от них всегда был очень большой вред. Браконьерство осуществляется непосредственно в местах нереста. То есть рыбопромышленники пропускают необходимое количество лосося в реки согласно режиму промысла, предложенному рыбохозяйственной наукой, в целях более эффективного заполнения нерестилищ и последующего возврата. Если рыба хорошо отнерестится, то её много вернётся.

А браконьеры эту рыбу вырезают, не дав ей отнереститься, и данные о количестве отнерестившихся особей теряются. Потому что физически отследить и посчитать эту рыбу невозможно. Можно исследовать заполнение нерестилищ в процессе хода, чтобы понять, достаточный ли объём производителей запущен в реку. А вот сколько скатится молоди, из­-за браконьерского пресса вычислить проблематично.

Осторожные ожидания

­ Есть ли прогноз, какой будет путина в следующем году?

­ Пока нет. Первые предварительные цифры традиционно будут озвучены в СахНИРО в середине января. На состоявшемся в ноябре в Петропавловске-­Камчатском заседании дальневосточного рыбохозяйственного совета (ДВНПС) специалисты сказали: на следующий год хороших подходов рыбы, во всяком случае для Сахалина, ожидать не стоит.

­ Почему?

­ В первую очередь потому, что предыдущий, 2017 год был в плане путины провальным. Мало рыбы пришло, отнерестилось и скатилось, а значит, будет и маленький возврат – рыба не рождается в океане. Что отсюда ушло, то и возвратится, ещё и потеряв часть по дороге.

­ Что ещё обсуждали на заседании дальневосточного рыбохозяйственного совета в Петропавловске­-Камчатском?

­ Подвели итоги путины этого года, затем обсудили проект новых правил рыболовства, которые хочет ввести Министерство сельского хозяйства Российской Федерации к началу следующей путины.

Планируется вести промысел с доставкой рыбы на берег в свежем и охлаждённом виде. Предприятиям, которые будут придерживаться такого режима, положены разные преференции и послабления, уменьшение административных барьеров. Что касается тихоокеанских лососей, то было принято решение сохранить те ограничения, которые действовали для промысла горбуши в 2018 году. Это ограничения длины ставных неводов не более полутора километров. Промысел будет находиться под надзором комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб на основании рекомендаций науки, как это уже происходит с 2008 года.

Не лососем единым

­ Путину в следующем году могут вообще отменить?

­ Если будут соответствующие рекомендации учёных, исходя из путинного прогноза, то вполне возможно будут приняты какие-­то кардинальные решения. Например, не ловить рыбу в южной части острова Сахалин. На острове уже много лет идёт такой режим: по чётным годам (2016, 2018 годы) наука разрешает промышленное рыболовство лососей на юго-­западном Сахалине, а по нечётным (2015, 2017 годы) у нас там промысел не ведётся.

­ Насколько эффективна работа рыбоводных заводов?

­ У горбуши довольно слабый хоуминг (способность после миграций возвращаться на свой участок обитания), и при общей выживаемости, и вообще ситуации в океане, совсем не факт, что заводская рыба вернётся обратно; она может уйти на север вместе с дикой горбушей, зайти совершенно в другие реки и там отнереститься. В этом случае о том, насколько эффективен тот или иной рыбоводный завод, мы не узнаем.

Ярко выраженный хоуминг только у кеты, и все частные предприятия в основном ориентируются на неё, потому что в этом случае возврат в свою реку гарантирован, и можно посчитать его коэффициент. То есть понятно, сколько мальков завод выпустил и сколько особей вернулось в пересчёте на тонны.

Есть некоторые заводы, которые в последнее время выпускают достаточное количество мальков, а возврат не оправдывает прогнозов. Почему? Об этом наука ничего внятного пока сказать не может. Как говорят специалисты, всё это зависит от выживаемости в местах нагула. А нагуливается она практически у берегов Северной Америки.

­ Чем занимается агентство по рыболовству Сахалинской области после лососёвой путины?

­ Зимой мы будем ловить навагу, сельдь и минтай. Горбуша для Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока – это социально значимый объект, потому что занято определённое количество людей на добыче лосося и его переработке. Но основной объект промысла и самый массовый – это сельдь и минтай, а они как раз ловятся зимой. Начиная с первого января и до десятого апреля. И здесь тоже есть свои нюансы: многое зависит и от ледовой обстановки, от метеоусловий. Но в целом объём популяций этих видов рыб пока стабилен.