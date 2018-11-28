Путин подписал законы о налогообложении для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о введении налога на профессиональный доход самозанятых граждан. Соответствующая информация опубликована на официальном правовом портале.

Эксперимент, предусматривающий введение налога на профессиональный доход (НПД) самозанятых граждан, будет проводиться в 2019-2028 годах в Москве и Московской области, а также Калужской области и Татарстане. На прошедшей неделе этот пакет документов был одобрен Советом Федерации.

Напомним, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, и чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год). Согласно новому режиму налогообложения, ставка налога для них при работе с физическими лицами составит 4%, с юридическими – 6%. Самозанятые освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 13%, сообщает РИА Новости.