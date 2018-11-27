В росте инфляции оказались виноваты овощи

При слове «инфляция» россияне готовятся в очередной раз потуже затянуть пояса в ожидании еще более черных дней, а министры начинают рассуждать о сезонных колебаниях цен на овощную продукцию.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что годовая инфляция в стране в этом году может превысить целевой показатель в 4%. Независимые экономисты относят к источникам инфляционных рисков волатильность рубля. Население, слушая и тех и других, демонстрирует «сберегательное поведение». Проще говоря, люди стараются сделать лишнюю заначку на черный день.

Экономисты прогнозируют декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Оно неминуемо скажется на стоимости кредитов, удорожание которых, в свою очередь, замедлит и без того небыстрое развитие российской экономики. А результаты опросов свидетельствуют о том, что две три россиян готовятся в очередной раз сократить свои ежедневные расходы, пишет «НГ».