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Росстат поймали на неточности
26 ноября 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Государственное статистическое ведомство России вновь уличили в неточности оценки динамики промышленного выпуска в октябре 2018 года.
По данным Росстата, за октябрь рост промышленного выпуска составил 0,3%. Однако задержавшаяся публикация данных Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) показала, наоборот, падение на 0,4%. Схожие результаты получились и у НИУ Высшая школа экономики. Два против одного. Независимые эксперты считают, что теперь существенных оснований для промышленного роста нет.
Ошибка государственной статистики может привести к неправильному планированию экономики и ошибочным прогнозам. Надо теперь понять, преднамеренно ли ведомство делает ошибочные прогнозы и кому это выгодно?
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