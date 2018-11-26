Росстат поймали на неточности

Государственное статистическое ведомство России вновь уличили в неточности оценки динамики промышленного выпуска в октябре 2018 года.



По данным Росстата, за октябрь рост промышленного выпуска составил 0,3%. Однако задержавшаяся публикация данных Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) показала, наоборот, падение на 0,4%. Схожие результаты получились и у НИУ Высшая школа экономики. Два против одного. Независимые эксперты считают, что теперь существенных оснований для промышленного роста нет.



Ошибка государственной статистики может привести к неправильному планированию экономики и ошибочным прогнозам. Надо теперь понять, преднамеренно ли ведомство делает ошибочные прогнозы и кому это выгодно?



