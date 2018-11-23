«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще 3,8 миллиона долларов

Украинский "Нафтогаз" направил в российский "Газпром" заявление об удержании 3,8 млн долларов переплаты за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании Украины. В нем подчеркивается, что данное удержание - не последнее, так как "Газпром" "отказывается выполнять решение арбитража".

Ранее в октябре "Нафтогаз" зачислил более 9 миллионов долларов переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как "платеж в рамках исполнения арбитражного решения".