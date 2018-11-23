Черная пятница: Нефть сорта Brent подешевела до $58,8 за баррель

В пятницу, 23 ноября, на торгах стоимость нефти сорта Brent упала ниже $60 за баррель. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась на 6% и составила $58,99 за баррель.

Цена нефти этого сорта ранее находилась ниже уровня $59 за баррель чуть более года назад - 27 октября 2017 года.

Падение на рынке нефти наблюдалось в течение всей недели, а сегодня, 23 ноября, оно перешло в панические распродажи. К концу дня котировки Brent обвалились на 7%, до $58,76 за баррель. С начала ноября нефть потеряла больше 20%, - передает РБК.

Из-за нефти рубль начал падать по отношении к доллару и евро. Так курс доллара увеличился на 57 копеек - до 66,19 рубля, а курс евро - на 27 копеек, до 75,12 рубля.