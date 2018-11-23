Глава АРБ рассказал о сильных и слабых сторонах банковского рынка РФ

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал о сильных и слабых сторонах банковского рынка РФ. Эксперт также сообщил, как отзыв лицензий повлиял на работу банковской системы страны.

По словам Тосуняна, лишение лицензий уже сейчас активно и непрерывно влияет на вышеуказанную отрасль, однако лишь ЦБ может сказать, когда данный процесс завершится. Глава АРБ подчеркнул, что регулятор совершенно справедливо применил эти меры к целому ряду одиозных банков, которые нарушали закон.

Что касается сильных и слабых сторон банковского рынка нашей страны, то в первом случае – это низкая конкуренция и общее расслоение всей системы, а во втором – стойкость данной сферы, которой удалось пережить все кризисы и стать более прозрачной.

В беседе с журналистом портала "Экономика сегодня" Гарегин Тосунян отметил, что в последние годы доверие к банковской системе качественно изменилось. Оказалось, что теперь клиенты готовы терпеть некоторые неудобства, в частности, не слишком хорошее качество сервиса и высокие тарифы, лишь бы не попасть в потенциально рискованный банк.

Специалист также заметил, что общие доходы банковской отрасли увеличились сразу по нескольким причинам: вырос потребительский рынок, сказалось влияние корпоративного рынка, рост заимствований на внутреннем рынке.