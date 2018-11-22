Кудрин рассказал о рисках, которые может повлечь дедолларизация

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает российский рубль недостаточно стабильной валютой, чтобы говорить о возможности абсолютной дедолларизации и полном переходе на расчеты в рублях.

Согласно заявлению председателя СП, озвученному на конференции ЕАБР, переход на расчеты в рублях - это дополнительные валютные риски, а также особый дополнительный налог на безопасность, пишет ТАСС.

"В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая 2 раза за год, не имеет такого свойства", - пояснил Кудрин, добавив, что уход от доллара имеет свои границы.

По словам Кудрина, он разделяет мнение о необходимости усиления роли национальной валюты. Однако отметил: "За рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит, нужно накапливать и доллары".