Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с ценами на нефть. От подробного комментария на тему возможного сокращения добычи нефти в связи с падением цен на нее он воздержался.

Вопрос журналистов на эту тему Песков назвал "хитрым", на который прямо никто отвечать не будет. "Цена на нефть - это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, цены на нефть обрушились на фоне заявлений Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии.