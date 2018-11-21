Повысившаяся зарплата россиян уменьшилась в долларах и евро

Радостная новость: в октябре среднемесячная зарплата россиян составила 42 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 8%. Однако в пересчёте на доллары зарплаты, наоборот, уменьшились на 4%. Опять мы оказались между молотом и наковальней.



Сейчас в иностранной валюте россияне зарабатывают менее 640 долларов в месяц. Заветная мечта приблизить свой доход к 1000 долларов так и не сбылась, наоборот, шесть лет назад мы были ближе к ней, чем сейчас. Экономисты и политики успокаивают: незачем ориентироваться на доллар, живёте в России и тратите в рублях. Для некоторых экспортирующих отраслей слабый рубль даже выгоден, например, для нефтегазовой отрасли. Но они умалчивают о том, что импортная составляющая в отечественном производстве (в виде деталей, сырья, технологий) разгоняет инфляцию.



Особенно болезненно переживают курсовую разницу рубля с иностранной валютой те, кто отдыхает за рубежом и приобретает импортные товары. А у беднейших слоёв населения увеличились расходы на продукты питания: около 30% тратят на продукты более половины своих доходов, 21% людей питаются на 40-50% от своих доходов. Зарабатываем, может быть и больше, но позволить себе можем всё меньше и меньше.



