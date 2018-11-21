Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

В среду, 21 ноября, Госдума приняла закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Согласно последней информации, в нем предусматривается сокращение профицита с 1,8 процента ВВП до 0,8 процента ВВП.

В 2019 году доходы бюджета предусматриваются в размере 19,969 триллиона рублей, а расходы – 18,037 триллиона. В этом случае профицит достигнет 1,932 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП. В 2020 и 2021 годах предполагается, что расти будут как доходы, так и расходы бюджета, а профицит при этом будет снижаться.

В 2020 году доходы, согласно закону, заложены в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы – 18,994 триллиона, а профицит – 1,224 триллиона рублей, что соответствует 1,1 процента ВВП.

Что касается, 2021 года, то расходы будут на уровне 20,978 триллиона рублей, расходы – 20,026 триллиона и профицит в размере 952 миллиарда рублей, то есть 0,8 процента ВВП, передает РИА "Новости".