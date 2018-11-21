Строительная отрасль Сахалинской области подводит итоги уходящего года

В конце каждого года принято подводить итоги. Это делают как отдельные граждане, так и организации, в том числе и министерства. Не остаётся в стороне и министерство строительства Сахалинской области, тем более что ему есть что рассказать.

Итоги года подводит исполняющая обязанности министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

Второй смены не будет

­ Что строится и уже построено в Сахалинской области?

­ В этом году введён в эксплуатацию такой социально значимый объект, как «Доброта» ­ дом­-интернат в Томари для граждан пожилого возраста и инвалидов. Это медико­-социальное учреждение стационарного типа, предназначенное для постоянного проживания тех, кто нуждается в постоянном уходе.

Достроен социально-­реабилитационный центр в Южно­-Сахалинске «Маячок». Он осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Уже работает детский сад на 200 мест в Углегорске. На Курилах – и на Северных, и на Южных – сдали два детских садика. В Южно-­Сахалинске построены дошкольные учреждения на улице Крайней и в районе Малиновки, до нового года они будут выкуплены у застройщика. Так как Сахалинская область опережает по демографии другие регионы Дальнего Востока, то детских садов строится много. И очередь в них всё равно существует, потому что рождаемость у нас очень высокая. Планируется построить детские сады в Соловьёвке, Аниве и вообще во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, где в них будет возникать потребность.

Развёрнуто строительство более 12 объектов образования: это школы и пристройки к школам в Южно-­Сахалинске. В этом году отыгран аукцион на строительство школы в Макарове на 800 мест. Впереди у нас строительство школ в Ногликах, Охе – сейчас ведётся работа над проектами. В следующем году готовимся завершить строительство корсаковской школы на 300 мест.

Кроме того, с привлечением федеральных средств выполнены работы по сейсмоусилению старой поронайской школы –она существенно перестроена. На сегодняшний момент это одна из лучших школ области. Все кабинеты там просторные и оснащены по последнему слову техники, есть спортивные площадки и игровые зоны.

Указом президента России Владимира Путина обозначено, чтобы к 2024 году вторая смена в школах была ликвидирована. Сейчас более активно строим и перестраиваем школы в соответствии с новыми нормами. Хочется, чтобы наши дети получали образование в хороших условиях.

От арендного жилья к своему собственному

­ Как решается на островах проблема с переселением из ветхого и аварийного жилья?

­ Как мы все знаем, Сахалинская область с честью выполнила программу переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Наш регион один из немногих, которые начали реализовывать уже новую программу, которая касается и остального ветхого и аварийного жилья, а это порядка 200 тысяч квадратных метров. Хотя потенциально около 400 тысяч «квадратов», потому что жилой фонд постепенно изнашивается, и по мере этого мы должны признавать его аварийным.

За счёт средств областного бюджета в этом году будет введено около 30 тысяч квадратных метров только в рамках действующей программы. Строится арендное жильё: уже сданы около 800 квартир, которые предназначены для наших специалистов – педагогов, врачей, сотрудников погран-управления, учреждений культуры и спорта, военкомата, как федеральных, так и муниципальных служащих. И именно арендное служебное жильё помогло нам стабилизировать ситуацию с кадрами в здравоохранении и образовании.

­ Где построено арендное жильё?

­ Совсем недавно сданы арендные дома в Поронайске, Оноре Смирныховского района и на сегодняшний день арендные дома построены во всех муниципальных образованиях региона, кроме Охи. Там мы выкупаем вторичное жильё, делаем капитальный ремонт и предоставляем людям.

­ Насколько это привлекает людей в глубинку?

­ Дома все каменные, квартиры сдаются под ключ, при этом жильё у нас недорогое. Стараемся предоставлять площадки, которые уже обеспечены инженерной инфраструктурой, и тем самым удешевляем квадратный метр. При предоставлении жилья человек заключает договор, живёт полгода и потом имеет право выкупить его через ипотеку по той цене, по которой оно было построено. Это очень удобно.

К примеру, в Поронайске большая часть квартир в двух введённых новостройках – двухкомнатные, по пять однокомнатных и трёхкомнатных. Общая площадь жилой площади составляет около двух с половиной тысяч квадратных метров. Дома построены по энергосберегающей технологии и способны выдержать подземные толчки до девяти баллов. Для отделки наружных стен использован японский фасад.

О спорте и культуре не забыли

­ Чем строители порадуют любителей спорта?

­ Мы уже сдали стадион в Смирных, с футбольным полем, где есть хорошее освещение, в этом году сдаётся стадион в Охе. В следующем году в Аниве будет развёрнуто строительство физкультурно-­оздоровительного комплекса с бассейном, специализированного дворца спорта с боксёрскими залами в областном центре, и ещё несколько спортивных площадок. Также будет модернизирована наша горнолыжная школа, пока там дети занимаются в стеснённых условиях. Уже стало крылатой фразой, что Сахалин – это хорошее место для детей, пенсионеров и любителей спорта, для них создаются все условия.

­ Культура не будет обделена?

­ Нет, сейчас строится сразу три крупных культурных центра – в Некрасовке Охинского городского округа, Быкове и Ильинском. Объекты поменьше планируется построить в Макарове, Чер­-Вунде Тымовского городского округа, ещё в одном из посёлков Охинского городского округа. Уже готова проектно­-сметная документация многофункционального культурного центра в Шахтёрске.

­ Что планируется построить на месте Дома офицеров в Южно-­Сахалинске?

­ Официальное название – многофункциональный культурный центр, там будут большие и малые концертные залы, зал для камерного оркестра, хотелось бы, чтобы там была даже органная музыка. По сути, планируется построить большой досуговый центр – решение о его строительстве уже принято, сейчас ведутся технико-­экономические расчёты.

Как только будет принят бюджет на 2019-­2021 годы, мы планируем объявить торги на обоснование инвестиций. Объект будет очень дорогой, а в законодательстве приняты нормы, что объект свыше полутора миллиардов должен пройти обоснование инвестиций и публичные слушания. Думаю, что это будет настоящий очаг культуры.

Корсаков преображается

­ Какие стройки идут в Корсакове?

­ В рамках проекта «Молодёжный бюджет» осуществляется строительство десяти общественно значимых объектов. Среди них автогородок на территории школы № 6, площадка для воркаута на территории школы № 2, площадки для занятия спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории спортивно-­оздоровительного комплекса, ледовый каток в Раздольном.

Подходит к завершению строительство универсальных спортивных площадок по улице Железнодорожной в Корсакове и в селе Новиково. В 2020 году начнётся строительство крытого универсального быстровозводимого спортивного зала по улице Первомайской. Такие же сооружения планируется установить в парке и на стадионе «Водник».

Начаты работы по реализации первого этапа проекта реконструкции парка и по обустройству набережной вдоль реки Корсаковки. На 2019 год запланировано начало строительства инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ на 30 коек. Кроме того, по инициативе администрации в правительстве области рассматривается вопрос строительства ещё одной поликлиники.

Идя навстречу пожеланиям корсаковцев, принято решение построить многофункциональный культурно­-деловой центр на месте бывшего кинотеатра «Союз». Объект, который не только смог бы выполнять функции кинотеатра, но и расширил бы возможности предоставления социально-­культурных услуг в соответствии с велениями времени. Причём возвести его на том же самом месте, где сейчас стоит аварийное здание бывшего кинотеатра.

Четырёхэтажное здание общей площадью 3500 квадратных метров будет представлять собой стилизованный корабль, условно разделённый на три отдельных объекта. В главном корпусе, предназначенном для проведения различных массовых мероприятий, разместится кинозал на 350 мест. На отдельном уровне будет располагаться помещение для проведения торжеств со зрительным залом на 70 мест.

Пару слов о медицине

­ Кроме инфекционного отделения в Корсакове, какие медицинские учреждения планируется построить в других населённых пунктах области?

­ На Сахалине в ближайшие три года появятся 10 новых медучреждений. За счёт средств областного бюджета будут построены детская областная больница в Южно­-Сахалинске, три фельдшерско-­акушерских пункта в сёлах Песчанское, Совхозное и Чистоводное, а также патоморфологический корпус в Холмске.

Кроме того, предварительно одобрены заявки на строительство за счёт средств федерального бюджета корпусов консультативно-­диагностического центра, поликлиники № 4 и станции скорой медицинской помощи в областном центре, а также хирургического корпуса городской больницы имени Ф. С. Анкудинова и поликлиник в Корсакове и Долинске.

Потребовалось некоторое время, чтобы согласовать выделение земельных участков, добиться финансирования как на областном, так и на федеральном уровне, но теперь всё готово к началу строительных работ, которые стартуют уже в 2019 году.

­ В этом году были использованы какие-­то новые строительные технологии и материалы?

­ У нас своя неплохая строительная база, многие технологии сразу же закладываются в проект. Стараемся применять отечественные современные материалы, работает импортозамещение.

Глобальное обновление

­ Когда начнётся реновация Черёмушек?

­ Сейчас Южно­-Сахалинск разрабатывает концепцию обновления своих районов. Мы знаем, что Черёмушки – это один из первых благоустроенных районов в городе. Сейчас мы строим дома на большой площадке по улице Комсомольской на землях ГО и ЧС, где и будем отрабатывать механизм реновации с переселением жителей Черёмушек. При реновации должно быть согласие на переселение всех жителей дома, который собираются сносить. Если хоть один человек будет не согласен, то жильё сносить нельзя.

Сейчас рассматриваются разные варианты. Мы в своё время хотели Черёмушки обновлять по программе сейсмоусиления. Но было очень много собственников, которые не согласились. И поэтому сейчас на федеральном уровне Государственная дума России рассматривает закон о реновации. Поэтому после его принятия будем смотреть, может быть, нам будет проще решать проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья. Но работа уже ведётся, мы будем использовать разные механизмы для того, чтобы город хорошел и обновлялся.

­ А куда переселяются люди в 8­-м микрорайоне, где сейчас сносятся старые деревянные дома?

­ Город Южно-­Сахалинск, когда расчищал площадку на месте посёлка Угольщиков, как раньше этот район назывался, людей переселял и в Дальнее, и в 25­-й микрорайон. И было много пожеланий, чтобы в конце концов строили дома и оставляли людей проживать в тех районах, где они и жили до этого. Потому что у каждого из них есть своя инфраструктура с поликлиниками, детскими садами и определёнными школами, в которые ходят дети.

В настоящий момент одна из строительных компаний выиграла муниципальный контракт на строительство дома на 120 квартир по улице Поповича, ещё один застройщик там ведёт инвестиционное строительство. В этом районе планируется пристройка к лицею, много детских площадок, места отдыха и красивый сквер. Это как раз один из тех районов, которые будут полностью обновлены.