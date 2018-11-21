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Открыто первое в России производство алюмочерепицы с алюминиевой облицовкой
21 ноября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Компания Металл Профиль открывает первое в РФ производство алюмочерепицы и ТСП с алюминиевой облицовкой
Компания Металл Профиль, один из лидеров российской и мировой металлообработки, производитель изделий из тонколистовой стали, запускает на своих предприятиях производство инновационного продукта - металлочерепицы из алюминия и трехслойных сэндвич-панелей (ТСП) с алюминиевой облицовкой. Запланированный объем выпуска новой продукции составит 19 тыс. тонн ежегодно.
Это первое промышленное производство алюмочерепицы и ТСП с алюминиевой облицовкой, открытое в России. Поставщиком первичного алюминия и сплавов для реализации проекта является ОК РУСАЛ.
«Строительная отрасль является одной из самых динамично развивающихся в России, и для удовлетворения растущего спроса со стороны потребителей Компания Металл Профиль постоянно работает над расширением продуктовой линейки. Запуск производства новых видов высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов позволит не только решить многие технологические задачи современного российского строительства, но и откроет возможности для расширения экспортного потенциала нашей компании», - отметил коммерческий директор Компании Металл Профиль Максим Лопатин.
Продукция из алюминия уже доступна под заказ для корпоративных и частных клиентов. За более подробной информацией обращайтесь в офисы продаж Компании Металл Профиль.
Благодаря своим свойствам (коррозионной стойкости, легкости, увеличенному сроку службы) на зарубежных рынках доля высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов в строительстве существенно выше российского уровня. К примеру, в Европе доля ТСП с алюминиевой облицовкой составляет порядка 20%. Выход на рынок новой отечественной продукции позволит обеспечить потребности потребителей в России и за рубежом в современных строительных материалах.
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