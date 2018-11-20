Глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в минувший понедельник высказался о возможных последствиях запуска газопровода "Турецкий поток".

Эксперт не исключил, что транзит газа через территорию Украины снизится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Униговский подчеркнул, что украинским властям следует приложить максимальные усилия, чтобы не был реализован проект по строительству второй нитки "Турецкого потока", передает РИА "Новости".

Специалист считает, что Киев должен привлечь для участия в управлении своей ГТС иностранных партнеров, в частности, итальянских операторов газостроительных систем.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии в Стамбуле отдали совместную команду установить последнюю секцию морской части газопровода.