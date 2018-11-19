ФАС объяснила рост цен переходом с летнего на зимнее топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила рост цен на дизельное топливо переходом с летнего на зимнее топливо. Московская топливная ассоциация привела данные, что за минувшую неделю цены на дизтопливо на столичных АЗС выросли в среднем на 1 рубль 36 копеек. Цена литра составила 46 рублей 7 копеек.

В "Роснефти" повышение стоимости топлива объяснили добавлением высокотехнологичных компонентов, которые обеспечивают необходимые характеристики при минусовых температурах.

31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее обвинил независимые сети авто-заправочных станций в создании монопольных структур в регионах, призванных подстегнуть рост цен на топливо.